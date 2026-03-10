Welches ist euer Schwesterzeichen?

Dass die beiden Zeichen so weit wie nur möglich auseinander liegen, heisst jedoch nicht nur, dass sie das pure Gegenteil voneinander sind. Die Charaktere der Schwesterzeichen sollen sich nämlich durch ihre Gegensätze harmonisch ergänzen – ganz so, wie es das Sprichwort «Gegensätze ziehen sich an» verspricht. Ähnlich wie bei Geschwistern lieben sich diese zwei Sternzeichen zwar, schrecken jedoch auch nicht davor zurück, sich ab und zu in die Haare zu geraten.