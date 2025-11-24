Depressiv statt enttäuscht?

Wenn unser Pessimismus uns davon abhält, rauszugehen und Dinge zu tun, die wir womöglich genossen hätten, wird es richtig problematisch. Wer denkt, dass er den Flug ohnehin verpasst, reist weniger. Wer davon ausgeht, sowieso keinen Spass zu haben, lässt die Party lieber sausen. Wir isolieren uns, werden einsam und verfallen in ein depressionsähnliches Muster, weil wir unser Leben darum herum aufbauen, keine schlechten Erfahrungen zu machen. Dass die guten so allerdings auch ausbleiben, blenden wir gerne mal aus. Natürlich ist nicht jeder Pessimist gleich ein Fall für den Arzt – dennoch geht man davon aus, dass die steigenden Depressionsraten und die steigende Negativität in der Bevölkerung miteinander zusammenhängen könnten.