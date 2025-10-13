Neumond

In dieser Zeit «erneuert» sich der Mond optisch sozusagen. Er lädt sich wieder mit Energie auf und das färbt auf den Menschen ab. Der Neumond sorgt bei uns für Wachstum und Neuanfang. Unsere Akkus laden sich auf und frische Energie strömt durch unseren Körper. Unbekannte Dinge werden interessant und wir sammeln die Kraft, um diese auszutesten. Bei Singles bedeutet das erhöhte Flirtchancen. Paare trauen sich dann an Überraschungen. Erotische Fantasien werden unter dem Neumond ausgelebt und Ihre Liebe bekommt frischen Wind.