Wie diese Frauen das Scheidungs-Narrativ ändern

Da war Lady Di. Eine Prinzessin von Wales. Sie wurde in eine Märchenehe gelockt, aber war immer nur die zweite Frau, neben Camilla Parker Bowles, der heutigen Duchess of Cornwall. Da war Jennifer Aniston. Die verlor Brad Pitt an Angelina Jolie. Nach der Scheidung von Uma Thurman heiratete Ethan Hawke das Kindermädchen der Familie. Bei der Trennung von Ben Affleck und Jennifer Garner war es auch Ben, der sich auf die Betreuerin der Kinder einliess.