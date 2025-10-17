Wie hochsensible Menschen die Welt intensiver wahrnehmen

Krankheit oder Charaktereigenschaft?

Zum Thema Hochsensibilität gibt es immer noch viel zu erforschen. Der Begriff wurde erstmals 1997 von der US-Psychologin Elaine Aron definiert und findet seither immer mehr Beachtung. Was für die Betroffenen sehr hilfreich ist. Denn nicht selten haben sie vor der «Diagnose» das Gefühl, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, oder sie an einer psychischen Krankheit leiden. Oft machen sie deshalb unzählige Therapien, bevor sich herausstellt, dass sie von Natur aus sehr dünnhäutig sind. «Diagnose» ist in diesem Zusammenhang übrigens das falsche Wort. Denn Hochsensibilität ist weder eine Störung, noch ein Syndrom, sondern gilt als Veranlagung. Es ist vererbbar und in den meisten Fällen wird man damit geboren. Einige Forscher sind aber der Meinung, dass man auch im Laufe seines Lebens noch hochsensibel werden kann. Zum Beispiel ausgelöst durch ein Trauma. Zu dieser Theorie fehlen allerdings noch die eindeutigen Beweise.