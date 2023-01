Und überall ist mit dem Datum der Druck verbunden, dass ein neues Jahr nur so gut sein kann wie das Fest, mit dem man es beginnt. Und dieses Jahr ist alles auch noch politisch aufgeladen, jeder Knallfrosch, jeder Topf Fondue, jede Prosecco-Flasche rührt inzwischen an Grundrechte. Also, pauschal beantworten wir hiermit alle Fragen nach der Qualität des Silvesters mit «Nein». In diesem Sinne, guets Nöis forever.