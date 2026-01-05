Wie lange sind Neujahrsgrüsse wirklich angebracht

Einigen wir uns darauf:

Der Satz darf bleiben, solange er will. Von uns aus, bis das nächste Grossevent (das wäre dann Ostern im April) die Neuheit des Jahres ablöst. Er darf bleiben – vorausgesetzt auf ihn folgt nicht «bisch guet grutscht?». Das eigentliche Übel. Die Frage folgt nämlich so zuverlässig wie der Kater auf den Rausch. Kaum jemand ist je gut gerutscht. Kaum ein Tag wird so sehr mit Erwartungen überfrachtet wie Silvester, wahrscheinlich nicht einmal Weihnachten.