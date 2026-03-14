Wie lernen wir uns selbst zu lieben?

Selflove hier, Selflove da … Wir hören von allen Seiten, wie wichtig es ist, uns selbst zu lieben. Eigentlich sollte es ja das Natürlichste der Welt sein – immerhin verbringen wir das ganze Leben mit uns. Aber wer spricht endlich mal die Tatsache an, dass es in der Praxis gar nicht so einfach ist? Stars wie Rihanna stehen zu ihren Makeln und setzen sich für die Body-Positvity-Bewegung ein. Sie gehen mit einem gutem Beispiel voran ... Auf der anderen Seite bombardiert uns Instagram mit Filtern, die uns volle Lippen, makellose Haut und grosse Kulleraugen zaubern – ein Ideal, das ohne Schönheitsoperationen nicht zu erreichen ist. Individualität? Von der ist weit und breit nichts zu sehen. Klar, es soll ja nur eine Spielerei sein, aber machen wir uns doch nichts vor: Solche Filter verleiten dazu, dass wir uns vorstellen, wie wir mit grösseren Lippen oder ohne Schlupflider aussehen würden. Ein kleiner, giftiger Gedanke, der still und leise vor sich hin brodelt und nicht zulässt, dass wir uns so akzeptieren, wie wir sind.