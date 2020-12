Stille, Dunkelheit – magische Momente

Nun treffen sich die beiden wieder. Sie treffen sich zur Wintersonnenwende. Kommen sich so nah, dass sie ineinander zu verschmelzen scheinen. Das kommt etwa alle 20 Jahre mal vor. Aber so nah an Weihnachten? Das ist aussergewöhnlich. Und auch solche, die nicht an Astrologie oder Religion glauben, müssen jetzt mal zugeben: Dass der Stern von Bethlehem als Abschluss eines Jahres wie 2020 zurückkehrt, sorgt schon für Gänsehaut.

Was aber bedeutet diese Planetenkonstellation? Wir haben Astrologin Monica Kissling gefragt: