Wie viel Unehrlichkeit verträgt eine Beziehung?

Einen kleinen Teil der Wahrheit vor dem Partner zu verschweigen, ist in gewissen Situationen in Ordnung – so denkt manch einer. Doch Ehrlichkeit ist etwas vom Wichtigsten in einer Beziehung. Nur wenn man sich gegenseitig vertraut, kann eine Partnerschaft funktionieren. Aber: «Wenn etwas gar keine Relevanz im Alltag hat – muss man es dann wirklich dem Gegenüber mitteilen?», fragt David Siegenthaler, psychologischer Berater bei Paarberatung & Mediation im Kanton Zürich. Dann nennt er ein Beispiel: «Findet mein Partner oder meine Partnerin meine Nase zu krumm, dann muss ich das nicht unbedingt wissen.»

Diese Art von Lügen sei dazu da, damit das Gegenüber nicht verletzt wird. «Man muss nicht immer zu jeder Zeit alles mitteilen, was man denkt und fühlt.» Wichtig sei laut dem Experten, als Paar zu definieren, bei welchen Dingen es von Bedeutung ist, sie mitzuteilen und ehrlich zu sein. «Und festzulegen, wann es auch mal nichts ausmacht, wenn man nicht die ganze Wahrheit sagt.»