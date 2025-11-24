Woher kommt unsere Angst vorm Telefonieren?

Woher kommt die Angst?

Nun ja, der Nährboden für soziale Phobien war noch nie so saftig. Wir haben Angststörungen, Panikattacken, messen unseren eigenen Wert an den digital aufflammenden Herzen anderer und belegen beinahe jeden unserer Schritte mit einem Bild oder Video samt schmissiger Caption. Weil: «Instagram or it didn't happen». Die Ironie an der Sache ist: Wir teilen mehr von uns als je zuvor und sind dabei so unsicher wie noch nie. Bevor das Selfie gepostet wird, wird es aus 237 Winkeln perfektioniert und mit mindestens einem Filter jeglicher Persönlichkeit entledigt. An Bildunterschriften und Hashtags wird gefeilt bis jede Pointe so knackig sitzt wie die eben noch schnell online bestellte Jeans. Gleiches gilt für unsere WhatsApp-Nachrichten und Mails. Jedenfalls für die, die an wichtige Menschen flattern. Wir habens in der Hand, wie wir nach aussen wirken wollen, wir haben die Kontrolle. Wird die uns durch ein vibrierendes Klingeln aus den auf der Stelle schwitzig nassen Händen gerissen, tritt Panik auf!