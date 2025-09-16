Was tun um Rückenschmerzen vorzubeugen?

Acht Stunden im Büro, eine Stunde in der S-Bahn – und abends noch ein paar Stunden vor dem Fernseher: Der heutige Mensch verbringt locker 10 bis 12 Stunden täglich im Sitzen. Die meisten wissen, dass sie sich mehr bewegen sollten. Doch wieso ist das Sitzen eigentlich so ungesund? «Es gibt viele Tätigkeiten, die viel belastender für den Körper sind als sitzen. Das Problem ist einfach die Dauer», sagt Dr. Christian Larsen, Medizinischer Leiter und Mitbegründer des Spiraldynamik Med Centers in Zürich. Durch das stundenlange Sitzen fahre das Bewegungssystem runter, der Körper wird faul, der Stoffwechsel schläft ein. Darum heisst es auch: Sitzen ist das neue Rauchen. Weitere Folgen sind Rückenschmerzen, die Volkskrankheit Nummer eins. Unterschieden wird zwischen spezifischen (alles, was der Arzt auf einem Röntgenbild oder beim MRI sieht: Bandscheibenvorfall, Tumor, Fraktur) und nicht-spezifischen Rückenschmerzen (Bewegungsmangel, Muskelverspannung, Fehlbelastung, Haltungskollaps). In diesen Fällen kann jede und jeder selbst etwas gegen die Schmerzen tun. «Zwei Drittel der Rückenschmerzen verschwinden mit genug Bewegung», sagt Larsen.