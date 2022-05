5. Schwamm als Kühlelement

Was soll man dem Kind bloss bei 30 Grad in die Znünibox packen? Bis zur Pause befindet sich da drin doch ein einziger Znüni-Matsch. Die Lösung ist ein ganz normaler Küchenschwamm: auf die richtige Grösse und Dicke zuschneiden, mit Wasser tränken, am Abend ins Gefrierfach, und schon hat man am nächsten Morgen ein massgeschneidertes Kühlelement für die Znünibox.