In den Lehrerzimmern der Schweiz herrscht Männermangel. Vor den meisten Schulklassen stehen Lehrerinnen. Sogar in den Kantonen mit dem grössten Männeranteil in der Primarschule, ist dieser verschwindend klein. Im Wallis unterrichten gerade mal 19 Prozent Primarlehrer, in Genf nur 13 Prozent. Je höher die Stufe, desto grösser wird der Männeranteil.