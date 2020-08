Mit dem Kauf eines passenden Schultheks ist es jedoch nicht getan. Sabine Marti ist Lehrerin an der Schule Länggasse-Felsenau in Bern und weiss genau, was kleine Schulstarter an Ausrüstung brauchen. «Je nach Schule benötigen Kinder mehr oder weniger eigenes Material. In Basisstufen wird zum Beispiel das meiste zur Verfügung gestellt. Dies ist je nach Schule aber unterschiedlich», sagt sie. Sie rät Eltern, sich vor Schulbeginn mit der Schule oder Lehrperson abzusprechen, damit man die richtigen Dinge besorgt.