Acht Kinder mit Kopfläusen!

«Meine fünf definitiv, deine zwei, dann die von meinem Lebensgefährten… nochmal drei», rechnet die Schmuckdesignerin selber vor und kommt damit auf zeitweise zehn Kinder zuhause. Immerhin: Ein Teil der Kinder war mit Oliver Pocher zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg nach Portugal und blieb verschont. Trotzdem musste Sandy Meyer-Wölden gleich acht Läusesprays in der Apotheke besorgen – und habe trotz Fahrt von Apotheke zu Apotheke nicht genügend gefunden und nachbestellen müssen.