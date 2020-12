Soziologische Untersuchungen zeigen: Mütter und Väter, die ihre Kinder überbehüten, sind tendenziell unglücklicher in ihrer Elternrolle als solche, die ihre eigenen Bedürfnisse nicht mit der Geburt des ersten Kindes an den Nagel hängen. Dieses Phänomen beobachtet auch Autorin Pamela Druckerman in ihrem Weltbestseller «Warum französische Kinder keine Nervensägen sind» (ISBN 978-3-442-17578-9). Wir schliessen daraus: 2021 nehmen wir uns mehr Zeit für uns – und haben kein schlechtes Gewissen dabei!