Wie lautet die Antwort?

Im Grundsatz erhält ein gestilltes Kind an der Brust alles, was es benötigt. Zusätzliche Flüssigkeit zu geben, ist also nicht nötig. Allerdings trinkt ein Stillkind in der Hitze natürlich eventuell häufiger an der Brust, was die Brustwarzen mehr beansprucht. Wenn eine Mutter dies nicht gut verträgt oder unter Schmerzen leidet, wenn sie das Kind zu häufig ansetzt, ist es nicht ausgeschlossen, den zusätzlichen Flüssigkeitsbedarf mit 5 bis 10 Milliliter Wasser oder Tee auszugleichen. Auch wenn eine Frau sich grosse Sorgen macht, ob sie genügend Milch produziert. Aber es ist wichtig, dass eine Mama dies immer mit ihrer betreuenden Hebamme oder Stillberaterin abspricht. Bei Unsicherheiten ist sie die richtige Ansprechperson, weil sie Mutter, Kind und Umstände kennt.