Darum lieben Eltern die Namen Emma, Mia, Noah und Liam

Nebst diesen wichtigen Gemeinsamkeiten hat auch jeder der vier beliebten Namen seine eigenen Vorteile, welche Eltern ansprechen:

Emma:

Emma hiessen unsere Grossmütter oder Ur-Grossmütter. Bis zum Ende der 20er-Jahre war der Name extrem beliebt und verbreitet. Dann folgte der Abstieg. Zwischen 1950 und 1997 war Emma nie mehr in den Top 100. Doch dann folgte rasch das Revival. 2007 war Emma bereits unter den fünf häufigsten Mädchennamen in der Schweiz. Seither gehört er durchgehend zur Top-Fünf. Doch warum dieses Comeback? Katja Rost, Professorin am Soziologischen Institut in Zürich, sagte dazu einst zu Blick: «Ab der 3. Generation wird es wieder ‹modisch›: Traditionelle Namen wirken nicht mehr ‹altmodisch›, da diese schon zu lange nicht mehr benutzt werden und wir somit im Alltag keine Generation von ‹Alten› damit assoziieren.» Nun könnte man sich natürlich fragen, weshalb ausgerechnet Emma zurückgekommen ist und nicht etwa Margrit – das lässt sich nun wieder damit erklären, dass Emma im Gegensatz zu Margrit alle der drei oben genannten Kriterien erfüllt.