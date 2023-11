5. Es müssen zu viele Reize verarbeitet werden

Wir kennen es von uns selbst: Nachts wird verarbeitet, was wir tagsüber erlebt haben. Genauso müssen auch Kinder in der Nacht verarbeiten, was sie am Tag gesehen, gehört und gemacht haben. Manchmal ist das so viel, dass sie einfach nicht zur Ruhe kommen. Hier kann es helfen, Einschlafrituale einzuführen, welche den Babys ermöglichen, langsam zur Ruhe zu kommen.