Sandra Bolliger ist ausgebildete Kauffrau und arbeitet als Flight Attendant. Zudem hat sie verschiedene Weiterbildungen gemacht, etwa das Proficiency in Englisch. «Wir halten uns an den Lehrplan. Ein gewisser Bildungsstand ist nötig, damit den Kindern schulisch kein Nachteil entsteht», sagt sie. «Manche Dinge muss man outsourcen: Ab der fünften Klasse nahm ich mit Malin drei Jahre Lateinstunden in der Migros Klubschule. Und einmal pro Woche kommt ein Student zu uns, um die Kinder in Geometrie zu unterrichten.» Die Kinder würden selbständig arbeiten, manchmal brauche es von jemandem einen Anstoss. Sandra Bolliger ist überzeugt: «Sie lernen so mindestens gleich viel wie in der Schule. Meine ältere Tochter bestand schon in der achten Klasse das Certificate in Advanced English.»