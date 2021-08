Ist ein Eis jeden Tag noch vertretbar? Falls nicht, wieso?

Aber ja doch. Glace und andere Süssigkeiten zählen zu der obersten Pyramidenstufe der Schweizer Lebensmittelpyramide, wo die Empfehlung lautet: «Mit Mass geniessen». Das heisst, im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung haben auch Süssigkeiten ihren Platz. Wir empfehlen maximal eine Portion Süsses pro Tag.



Gibt es Lebensmittel, die den Körper kühlen?

Mir ist bekannt, dass in der ayurvedischen Ernährungslehre oder auch jener der traditionell chinesischen Medizin von kühlenden Lebensmitteln gesprochen wird. In der «schulmedizinischen» Ernährungslehre kennen wir keine kühlenden Lebensmittel.



Gibt es Lebensmittel, die man bei Hitze eher meiden sollte?

Mir ist nichts bekannt.



Wie erhöht sich der Flüssigkeitsbedarf bei grosser Sommerhitze?

Das lässt sich so pauschal nicht beantworten, denn da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Deshalb ist die Empfehlung auch eher vage formuliert: Für gesunde Erwachsene wird eine Trinkmenge von 1-2 Litern pro Tag empfohlen, bei grösseren Flüssigkeitsverlusten wie starkes Schwitzen (Sport, Sommer etc.), Krankheit (Durchfall, Erbrechen) erhöht sich die Menge entsprechend. Ein gutes Mass für eine ausreichende Trinkmenge ist übrigens die Farbe des Urins: Dieser sollte hellgelb sein. Dunkler, stark konzentrierter Urin deutet auf eine zu geringe Trinkmenge hin.