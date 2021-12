Das sind die coolsten personalisierbaren Geschenke für Kids

In der Geschichte machen sich Globi und die personalisierbare Hauptfigur auf die Suche nach einem vermissten Luchsbaby. Sie treffen auf viele tolle Tiere und erleben zusammen lustige Abenteuer im Wald. Das Buch erscheint bei Librio, dem Verlag für personalisierte Kinderbücher, passend zum Jubiläum «50 Jahre Luchs in der Schweiz». Nachdem der Luchs im 19. Jahrhundert in der Schweiz ausgestorben war, konnte er nämlich in Obwalden ab 1971 wieder erfolgreich angesiedelt werden.