Oh, wie hübsch er aussieht in seiner Verpackung, der Glitzerstaub, von dem bastelwütige Kinder träumen. Nur, verlässt der Glitter sein sicheres Plastikgehäuse, breitet er sich in der Wohnung, den Haaren, ja sogar der Unterwäsche der ganzen Familie aus. Man bereut die Anschaffung eigentlich sofort.