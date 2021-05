Was schenkt man Kindern wie Archie, die alles haben?

Lego, Kapla und Co: Es gibt Spielsachen, die erfinden sich selbst immer neu. Knete gehört dazu. Und Bauklötze. Die gibts ja in unzähligen Ausführungen und Materialvarianten. Lego sind in vielen Familien der Favorit. Man kauft sie als fertige Bausets, meist landen die einzelnen Bauteile dann aber in einer Lego-Kiste, die sich im Laufe einer Kindheit immer weiter füllt. Der Schatz an Spielsteinen kann gar nicht gross genug sein, denn daraus entstehen in jedem Alter immer wieder neue Kunst- und Kreativwerke.