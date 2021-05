Harry und Meghan, wir vermissen euch!

Ja, es hat sich viel getan, seit Archie auf der Welt ist. Auch wenn er sich nicht mehr daran erinnern dürfte: Was er in seinen zwei Jahren alles erlebt hat an familieninterner Aufregung, toppt so schnell kein anderer. Der Brüder-Zoff von seinem Papa Prinz Harry, 36, und seinem Onkel Prinz William, 38, zum Beispiel. Der Royal-Rückzug seiner Eltern – und der damit verbundene Bruch mit der Familie. Oder die Rassismus-Vorwürfe seiner schwangeren Mama Herzogin Meghan, 39, an die Adresse der Windsors. Nicht zu vergessen das skandalöse und viel beachtete Interview bei Oprah Winfrey, in dem Meghan die Vorwürfe überhaupt erst geäussert hat.