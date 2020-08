Sie, die Schauspielerin, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Die Mutter, Doria, 63, arbeitet im Reisebüro, Vater Thomas, 76, ist Beleuchter beim Film. Das Leben in Los Angeles? Bescheiden. Dort, wo Meghan aufwächst, gehören Bandenkriege, Überfälle und Mord zum Alltag. Im Stadtteil Crenshaw ist die heile Welt des Buckingham Palace weit weg. Fast 9000 Kilometer trennen Meghan von ihrem künftigen Zuhause. Dass es einst dort landen würde, denkt das Mädchen zu diesem Zeitpunkt wohl kaum. Zu viel Distanz liegt zwischen ihrem Daheim in den USA und demjenigen von ihrem Ehemann in spe Prinz Harry, 35, in London – in Meilen, aber auch gefühlt.