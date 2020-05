Doch das hat seinen Preis: Kate hat seit Harrys und Meghans royalem Rückzug viel mehr Arbeit. In einem Monat soll sie ganze elf royale Einsätze übernommen haben. Ein Freund will wissen, dass sich Kate erschöpft und gefangen fühle. «Sie ist ausser sich. Natürlich lächelt sie und kleidet sich angemessen, aber sie will das alles nicht.» Sie arbeite so hart wie ein CEO, habe aber kaum Ferien. Nicht gerade förderlich für das vorbelastete Verhältnis zu Meghan.