Prinz Harry wollte von seiner Familie weg

Doch nun stellt sich heraus: Der royale Rückzug war gar kein Megxit, sondern ein Harryvederci! So soll es gemäss einer Quelle der britischen Tageszeitung «The Sun» nämlich Harry gewesen sein, der den Ausstieg vorangetrieben hat. Das soll der Sohn von Prinz Charles, 71, in der Biografie «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» erläutern, die am 11. August erscheint.