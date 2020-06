Ich glaube, das beste Mittel gegen das schlechte Gewissen aller Eltern ist, das passende Familienmodell zu finden. Dass wir uns so organisieren, dass sich alle Familienmitglieder wohl fühlen. Dann stimmt unser Bauchgefühl. Dann haben wir nicht das Bedürfnis, uns bei irgend jemandem rechtfertigen zu müssen. Dann sind wir ausgeglichen und haben am meisten Nerven. Und die brauchen wir im Zusammenleben mit Kindern, egal ob an einem oder an sieben Tagen die Woche. Da sind sich wohl für einmal alle Eltern einig.