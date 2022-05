Diese Dinge hindern Eltern daran, glücklich zu sein

4. Alte Glaubenssätze

Sobald man Mama oder Papa wird, überschüttet einen das Umfeld mit alten Glaubenssätzen, Ratschlägen und Belehrungen. Die ganze Welt weiss, wie man das Kind zum Schlafen bringt oder was zu tun ist, wenn es zahnt. Aber wisst ihr was: Wenn wir auf der SI-Family-Redaktion eines gelernt haben (wir sind nämlich ausschliesslich berufstätige Mütter hier) dann, dass jedes Kind anders ist. Was bei einem Kind funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig beim anderen. Und wenn bei euch etwas nicht funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt, dann ist das halt so. Es liegt nicht an der Qualität der Eltern. Oder zumindest nur ganz, ganz selten. Eltern dürfen in ihrer Rolle das Selbstbewusstsein entwickeln, für sich und ihr Kind den besten Weg zu finden. Unabhängig davon, welchen Weg alle anderen gehen.