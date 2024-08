Diese Eigenschaft hat Prinz George von Papa William geerbt

Eines Tages wird Prinz George (11) König von Grossbritannien sein. So zumindest ist sein Weg aktuell vorgezeichnet. Damit fällt ihm irgendwann die gleiche Rolle zu, wie seinem Vater Prinz William (42). Prinz Georges Hauptaufgabe dann: Repräsentieren. Zwar ist in Grossbritannien der König oder die Königin Staatsoberhaupt. Das ist aber hauptsächlich symbolisch. Prinz George wird in Zukunft vor allem das Parlament eröffnen, Premierministerinnen empfangen und ausländischen Gäste das Land zeigen. Eine der wichtigsten Fähigkeiten dabei dürfte der Smalltalk sein. Genau da aber kommt Prinz George eine Eigenschaft in die Quere, die er von seinem Papa geerbt hat.