Diese Kommentare machen schüchternen Kindern das Leben schwer

Wenn unser Kleinkind in einer Begrüssungssituation nicht so reagiert, wie es das Gegenüber vielleicht erwartet, soll man sich nicht stellvertretend dafür entschuldigen mit der Bemerkung, es sei halt schüchtern, schreibt Devon Kuntzman. «Denn dadurch urteilt man darüber und steckt es unbewusst in eine Schublade. Es könnte dann denken, etwas sei nicht in Ordnung mit ihm», erklärt sie. «Und das kann seine Zurückhaltung gar verstärken.»