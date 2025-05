Was löst eine verzerrte Muskelwahrnehmung aus?

In Familien, die das äussere Erscheinungsbild oder sportliche Leistung überbewerten, steigt das Risiko. Auch Mobbing und ein geringes Selbstwertgefühl spielen eine Rolle. Das omnipräsente Bild des muskulösen Mannes in der Werbung und in sozialen Medien verstärkt den Druck.