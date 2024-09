Drei Arten von Fotos gefährden Kinder im Internet besonders

Viele Eltern vergessen (oder wissen gar nicht), dass Fotos auch Metadaten enthalten, die Auskunft geben über den GPS-Standort und Zeitpunkt der Aufnahme. Mit entsprechender Software lassen sich diese Metadaten lesen. Es handelt sich um sensible Informationen, von denen viele Eltern wohl der Meinung sind, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gehören. Es ist also sinnvoll, alle Metadaten. zu löschen, bevor man irgend ein Foto ins Internet lädt.