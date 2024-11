Ein Wohlfühl-Kinderzimmer hat fünf Bereiche

Das optimale Kinderzimmer ist ein vielseitiger Raum. Er bietet einem Kind die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, in Ruhe zu schlafen, sich zu entspannen und zu lesen. Aber es ist auch ein Raum, in dem getobt und gespielt wird, in dem kreative Projekte Platz haben dürfen und der Stauraum bietet für alles, was ein Kind so braucht, sodass eine gewisse Grundordnung stets erhalten bleiben kann. Am besten teilt man den Raum in verschiedene Bereiche auf. Unser Vorschlag: