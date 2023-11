Gratis: Mitmach-Adventskalender für die ganze Familie

Geteilte Freude ist 24-fache Freude! Schneidet für jeden Tag vom 1. Dezember bis Heiligabend Zettel zu und schreibt Namen der Familienmitglieder drauf. Im Idealfall kommt jeder Name gleich oft vor. Die Zettel kommen in ein Gefäss, aus dem ihr jeden Tag einen Namen fischt. Dem gezogenen Familienmitglied machen an diesem Tag alle anderen eine kleine Freude.