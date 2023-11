So gut ist gemeinsames Backen für die Entwicklung von Kindern

Zugegeben, in der Realität ist es nicht immer ganz so harmonisch und romantisch, wie wir uns das vorgestellt haben. Backen mit kleinen Kindern erfordert eine ziemlich grosse Portion Geduld. Schliesslich ist es nur allzu schnell passiert, dass die Mehltüte umkippt und die Hälfte des Inhalts auf dem Boden landet. Oder dass sich die Schokoladenglasur ganz rasch von den Händen der Kinder auf sämtliche Möbel verteilt. Bei solchen Malheurs hilft nur Humor. Und wenn man genug gelassen an die Sache rangeht, steht dem Spass beim gemeinsamen Backen nichts mehr im Wege.