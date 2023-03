Eltern sind kurz nach der Geburt des Kindes am glücklichsten

Die Wissenschaftlerinnen Eva Asselmann von der Health and Medical University in Potsdam und Jule Specht von der Humboldt-Universität zu Berlin haben in einer neuen Studie untersucht, wie Kinder das Wohlbefinden und die Zufriedenheit von Eltern beeinflussen. Dazu haben sie Daten von über 5'500 Eltern aus Deutschland analysiert und sich auf die fünf Jahre vor der Geburt des ersten Kindes und fünf Jahre nach der Geburt fokussiert.