Cybermobbing entsteht durch fehlende Medien- und Sozialkompetenz: Wie teilt sich die Verantwortung zwischen Schule und Elternhaus auf?

Was Cybermobbing besonders schlimm macht, ist die ständige Verfügbarkeit, die Anonymität und die Unkontrollierbarkeit. Es hört nicht einfach auf dem Nachhauseweg auf. Es geht weiter, sobald ich das Smartphone in die Hand nehme oder ein Game spiele. Wir sind also alle gefordert, der jungen Generation zu vermitteln, was Mobbing auslösen kann und ihnen Hilfe anzubieten, so die Beratungen auf der Nummer 147.