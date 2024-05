Konfirmation oder Firmung immer in Erinnerung halten

Geschenke sind das eine – auf die Konfirmation oder Firmung soll man aber auch anderweitig noch lange zurückblicken können. Schön ist, wenn der Moment der Firmung oder Konfirmation allenfalls direkt durch die Kirchgemeinde fotografisch festgehalten wird, so dass nicht alle Angehörigen ihre Smartphones zücken müssen. Nach der Zeremonie aber darf durchaus fotografiert werden. Und so mühsam das Fotografieren manchen Jugendlichen vielleicht in diesem Moment erscheinen mag – in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren werden sie sich freuen, wenn sie zurückblicken können. Sowohl auf die Personen, die mit ihnen gefirmt oder konfirmiert wurden, als auch auf die Freunde und Familienangehörigen, die damals dabei waren. Wichtig: Dafür müssen die Bilder natürlich in fünfzig Jahren auch noch vorhanden sein. Deshalb am besten ein Fotobuch machen oder das eine oder andere Bild zum Aufhängen bestellen.