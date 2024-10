Dunkle Farbe macht nur in einer Zimmerform Sinn: Beim schmalen Schlauchzimmer kann sie eingesetzt werden, um den Raum optisch etwas weniger lang zu ziehen. «Ein schmales Kinderzimmer können Sie optisch durch eine geschickte Wandgestaltung verbreitern. Die langen Wände in einem hellen, die kurzen Wände in einem dunkleren Ton streichen. Das grösste Möbelstück dann noch an die breite Wand stellen und fertig! Diese einfachen Massnahmen lassen das Zimmer direkt breiter und grösser erscheinen», so die Wohnexperten vom Magazin «Kinderzimmerhaus».