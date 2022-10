Was soll daran schlecht sein, fragt ihr euch nun vielleicht. Bislang dachte man: ALLES. Die starke Bevormundung und Einschränkung durch die Eltern, hemme Helikopterkinder in ihrer Entwicklung, so eine Langzeitstudie. Das könne im Schulalter zu Defiziten und sozialen Problemen führen, so die im Fachmagazin «Developmental Psychology» veröffentlichte Untersuchung. Für diese Erkenntnis hat Nicole Perry von der Universität Minnesota mehr als 400 Kinder über den Lebenszeitraum vom 2. bis zum 10. Geburtstag begleitet – mit erschreckendem Ergebnis: Kinder, die im Krabbelalter von Helikopter-Eltern überbehütet und kontrolliert wurden, hatten im Alter von fünf Jahren grosse Probleme damit, ihre Gefühle und ihr Verhalten zu kontrollieren. «Einige wurden schnell aufsässig, andere zeigten Frustration oder waren besonders apathisch», so Perry.