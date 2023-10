Herzogin Meghan sorgt sich wegen Social Media um ihre Kinder

Harry und Meghan ist klar, dass auch sie sich dereinst zusammen mit ihren Kindern mit dem Thema Social Media auseinandersetzten müssen – was bei Meghan offenbar eher mulmige Gefühle auslöst: «Unsere Kinder sind zwar noch sehr jung, sie sind zweieinhalb und viereinhalb Jahre alt, aber die sozialen Medien werden nicht verschwinden», sagte sie. Weiter sei sie froh, dass Archie und Lilibet noch in einem Alter sind, indem das Thema nicht in unmittelbarer Zukunft aufkommen wird, «aber ich bin auch erschrocken darüber, wie sich die Situation weiter verändert». Es mache ihr Angst, wenn sie daran denke, was noch alles vor ihnen liegt. Sie habe jedoch Hoffnung, dass Gespräche über die Gefahren für Kinder und Jugendliche die Lage in Zukunft positiv beeinflussen können.