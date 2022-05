2. Der plötzliche Kindstod ist selten in der Schweiz

Verglichen zu andren Ländern liegen die Fälle des plötzlichen Kindstodes in der Schweiz sehr tief. In den USA werden zum Beispiel ca. zehnmal mehr Fälle des Sudden Infant Death Syndrome verzeichnet als bei uns. Wieso das so ist, konnte die Wissenschaft noch nicht erklären.