Das grösste Problem beim TV-Schauen ist, dass sie so ungern ausmachen. Das gibt dann Dramen und die Mami, die ist ja sooooooo gemein. Und deshalb ist diese Regel unser eisernes Gesetz: Unter der Woche gibts gar kein Fernsehen. Ohne Ausnahme. Dafür dürfen sie am Weekend einen Abend Kinderkino mit Popcorn veranstalten. Klappt ziemlicht gut. Liegt vermutlich an der sonnenklaren Ansage. Wir kontrollieren ziemlich genau, was sie schauen. Jeden Mist dürfen sie nicht anmachen.

Bettina, 41