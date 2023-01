Perfekt frisiert und mit hübschem Kleid und passenden High Heels präsentiert sie sich auf dem einen Bild, daneben sieht man den Hollywood-Star in Schlabberhose, Shirt und Strandlatschen, die (wahrscheinlich von ihren beiden Töchtern zerzausten) Haare unter einem Band versteckt. Zu den beiden Fotos, die sie auf Instagram postet, fragt Eva Mendes (48) ihre Follower, welchen Look sie wohl vor und welchen nach den Kindern getragen habe … Die Antwort ist klar, wie viele andere Mütter in den Kommentaren schreiben, die genau wissen, was sie damit meint: «Ich vermisse meine Vor-Kinder-Garderobe so sehr», schreibt eine, und jemand behauptet sogar: «Sweathosen sind der Scheidungsgrund Nummer eins in Amerika» …