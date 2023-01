«Okay, ich muss dir jetzt mal was beichten», sagt Sebastian Tigges, der mit Marie Nasemann (33) einen zweieinhalbjährigen Sohn und eine einjährige Tochter hat, beim Spazieren durch Berlin mit Blick in den Kinderwagen, den er vor sich her schiebt. «Wenn wir da jeden Tag Duplo spielen, wenn wir da stundenlang sitzen und ein Haus bauen oder einen Kran oder so – ich find das richtig, richtig langweilig.» Er langweile sich zu Tode, und deswegen hole er auch die ganze Zeit das Handy raus, auch wenn er wisse, dass er das nicht machen sollte, sagt er weiter in dem Video, das er auf Instagram gepostet hat. «Es tut mir leid. Ich hoffe, dass das bald besser wird und dass du dann irgendwie mit geilem Zeug spielen kannst, was mich auch interessiert. Und wir nicht zum zehnten Mal die Burg bauen aus zehn Duplosteinen. Sorry, das musste ich mal loswerden.»