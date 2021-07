In ungewohnten Situationen sind viele Kinder schüchtern. «Die meisten Kinder sind zurückhaltend, wenn sie neue Leute kennenlernen. Das ist völlig normal. Diese anfängliche Schüchternheit ist nur die Art und Weise, wie wir neue Räume betreten und uns orientieren», sagt Koraly Pérez-Edgar, stellvertretende Direktorin des Social Science Research Institute am Child Study Center an der Pennsylvania State Universität. Man stelle sich ein Kindergartenzimmer am ersten Tag vor. Vielleicht sind da ein oder zwei ausgelassene Kinder, die herumlaufen und alles erkunden. Die meisten werden jedoch in der Nähe ihrer Bezugsperson bleiben oder brauchen gar etwas Überredung, damit sie den Raum überhaupt betreten. «Für kleine Kinder ist es entwicklungspolitisch völlig angemessen, sich in neuen Umgebungen schüchtern zu fühlen», sagt Pérez-Edgar.