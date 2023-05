Sie beraten in Ihrer Berner Praxis und online Frauen und Paare rund um die Kinderfrage. Sei es bei ambivalentem Kinderwunsch oder in der Neuorientierung bei unerfülltem Kinderwunsch und nach vorgeburtlichen Verlusten oder reproduktionsmedizinischen Eingriffen. Daneben führen Sie eine Gesprächsgruppe für Frauen ohne Kind. Merken Sie rund um den Muttertag einen Anstieg der Beratungsfragen in ihrer Praxis?

Ich habe das Gefühl, dass der Muttertag an sich nicht in jedem Umfeld den gleichen Stellenwert hat. Es ist ein Datum, das nicht für alle gleich wichtig ist. Trotzdem erlebe ich in meiner Austauschgruppe zum Thema Frausein ohne Kind, die ich in meiner Praxis in Bern führe, dass der Muttertag kinderlose Frauen beschäftigt.